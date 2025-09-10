Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation

Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des investissements dans l’industrie, les infrastructures et l’innovation.

Le gouvernement béninois poursuit sa stratégie de transformation structurelle. Pour l’exercice 2026, les secteurs industriels devraient bénéficier d’un appui renforcé, en lien avec la dynamique actuelle de diversification économique.

Dans le même temps, les chantiers dans les transports, l’énergie, le numérique et l’eau seront intensifiés.

Le projet de loi de finances, gestion 2026, s’équilibre en ressources et en charges à 3 783,984 milliards FCFA contre 3 551,005 milliards FCFA pour la gestion 2025.

