Loi de finances au Bénin

Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation




Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des investissements dans l’industrie, les infrastructures et l’innovation.

Le gouvernement béninois poursuit sa stratégie de transformation structurelle. Pour l’exercice 2026, les secteurs industriels devraient bénéficier d’un appui renforcé, en lien avec la dynamique actuelle de diversification économique.

Dans le même temps, les chantiers dans les transports, l’énergie, le numérique et l’eau seront intensifiés.

Le projet de loi de finances, gestion 2026, s’équilibre en ressources et en charges à 3 783,984 milliards FCFA contre 3 551,005 milliards FCFA pour la gestion 2025.
M. M.

10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Près de 3 800 milliards FCFA pour les finances publiques


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, ce mercredi 10 (…)
4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre (…)
Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de (…)
Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Sidi Ould Tah prête serment ce 1er septembre


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de (…)


29 août 2025 par Marc Mensah
Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle (…)
GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le (…)
La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers (…)


11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue (…)
54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et (…)
La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
