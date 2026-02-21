Un braqueur "lésé" dénonce ses complices à la Police

Un trio de malfaiteurs opérant dans le deuxième arrondissement de Parakou a été démantelé, vendredi 20 février 2026, suite à une dénonciation de l’un des membres de la bande.

Frustré par un partage du butin qu’il jugeait inéquitable, un braqueur a dénoncé deux de ses complices à la Police républicaine.

Les malfaiteurs circulent à trois sur une motocyclette Bajaj dans les zones faiblement éclairées du 2è arrondissement de Parakou. Ils ciblaient les passants et les dépoullaient sous la menace d’un coupe-coupe.

L’un des braqueurs, s’estimant régulièrement "lésé" par ses deux acolytes, a décidé de se venger. Pour obtenir une forme de compensation, il a tendu un piège au frère de l’un de ses complices afin de lui dérober son téléphone portable.

Le piège se retourne contre le gang.

Identifié par ses propres compagnons, le voleur a refusé de restituer l’appareil. Ses deux amis, pensant obtenir justice, l’ont alors conduit de force au commissariat.

Mais le prévenu a profité de son interrogatoire pour passer aux aveux complets. Il a détaillé le mode opératoire de la bande et mis en cause ses deux partenaires, justifiant le vol du téléphone par les parts de butin trop maigres qu’il recevait lors des précédents braquages.

Le trio de braqueurs a été placés en garde à vue.

Une enquête est en cours pour déterminer l’étendue exacte des activités criminelles de ce trio.

M. M.

21 février 2026 par ,