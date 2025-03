Un blessé grave et des dégâts matériels après la collision entre deux camions

A Dan, localité située dans la commune de Djidja, département du Zou, deux camions gros porteurs sont entrés en collision. Le bilan provisoire fait état d’un blessé grave et des dégâts matériels.

Les deux camions selon nos sources, voulaient faire un dépassement quand la collision est survenue. L’un des camions transportait des pierres, et le second, des sacs de riz.

Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.

