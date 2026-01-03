Un blessé grave dans un accident sur la Route des pêches

Un camion benne s’est renversé ce samedi 03 janvier 2026, sur la route des Pêches. Pas de perte en vie humaine, mais un blessé grave et des dégâts matériels ont été enregistrés.

Grace accident de la circulation sur la route des Pêches à Adounko. Le chauffeur d’un camion benne qui roulait à vive allure depuis le carrefour Togbin a perdu le contrôle et s’est renversé. Le drame s’est produit peu avant 14h ce samedi 03 janvier 2026. Le chauffeur, seule victime du drame, est conduit à l’hôpital pour des soins.

Le véhicule avant de se renverser, a fait chuter un poteau électrique et endommagé deux panneaux, et le terre-plein central.

Les secours, alertés se sont dépêchés sur les lieux pour les constats d’usage et dégager le véhicule au moyen d’une grue.

F. A. A.

3 janvier 2026 par ,