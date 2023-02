Un blessé et des dégâts matériels ce samedi à Abomey-Calavi

Un accident de circulation est survenu samedi 11 février 2023 sur le carrefour Aïtchédji, commune d’Abomey-Calavi. Un blessé et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.

Un chauffeur en état d’ébriété roule à vive allure et fait un tonneau. L’accident s’est produit samedi 11 février à Aïtchédji, un quartier situé au centre-ville d’Abomey-Calavi. Selon les témoins, le véhicule dans sa chute a percuté un conducteur de taxi-moto et son client.

Le client est blessé et conduit à l’hôpital. Quant au chauffeur et au zemidjan, ils n’ont rien eu, mais la voiture et la moto ont été endommagées.

La police et les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident.

