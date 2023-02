Un blessé et des dégâts matériels ce lundi à Parakou

Un camion benne et une voiture se sont accrochés dans la matinée de ce lundi 13 février 2023 à Parakou, département du Borgou. Le bilan fait un blessé et plusieurs dégâts matériels.

Accident de circulation ce lundi à Parakou. Un camion benne et une voiture qui allaient tous dans le même sens se sont accrochés. Le bilan selon les témoins fait un blessé et plusieurs dégâts matériels. L’accident aurait endommagés également 04 motos.

L’excès de vitesse serait la cause de cet accident. La voiture accidentée selon Fraternité, porte une immatriculation de la police républicaine.

F. A. A.

13 février 2023 par