Un blessé et des dégâts matériels à Agbanto

A Agbanto, un arrondissement de la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et percuté violemment une vieille femme mercredi 1er mars 2023. La victime dans un état critique est conduite d’urgence à l’hôpital de Comé pour des soins.

Accident de circulation, ce mercredi 1er mars, à Agbanto, dans la commune de Kpomassè (Atlantique). Un chauffeur perd le contrôle de son véhicule et va percuter une vieille femme. Le chauffeur d’après les témoins bavardait avec la femme qu’il transportait quand il a été surpris par un dos d’âne. Pris sur le coup, il freine et perd le contrôle de son volant, et va percuter la vieille femme qui passait. Grièvement blessée, la victime est conduite à l’hôpital de zone de Comé. Le véhicule a été endommagé mais les occupants (le conducteur et la femme) n’ont rien eu.

Les sapeurs-pompiers et les agents de la police se sont dépêchés sur les lieux pour le constat.

F. A. A.

