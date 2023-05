Un béninois préside la Cour des comptes de l’UEMOA

La Cour des comptes de l’UEMOA est dirigée par Segnon Yves Marie ADISSIN. Il a été désigné par ses pairs après l’entrée en fonction de nouveaux conseillers de l’institution.

Segnon Yves Marie ADISSIN du Bénin, Philippe Néri Kouthon NION du Burkina Faso, et Félix Sohuily ACKA de la Côte d’ivoire sont les trois conseillers désignés pour siéger à la Cour des comptes de l’UEMOA. Après leur entrée en fonction ce lundi 08 mai 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les deux autres conseillers ont porté leur choix sur le béninois, Segnon Yves Marie ADISSIN pour présider l’institution.

Au nom des autres membres et en son nom propre, le nouveau président de la Cour des comptes de l’UEMOA a remercié les chefs d’État pour la confiance placée en eux à travers leur nomination. Il a assuré que la mission de contrôle à eux-mêmes sera effectuée avec dévouement et professionnalisme.

Le nouveau président de la Cour des comptes de l’UEMOA est un expert comptable. C’est un ancien membre de la Cour des Comptes de l’UEMOA (mai 2017 à mai 2023) dont le mandat a été renouvelé par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement le 26 avril 2023.

Segnon Yves Marie ADISSIN est membre de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (OECCA) du Bénin. Il a, à son actif, la rédaction de plusieurs documents d’entreprises dont notamment, les guides fonctionnels et des manuels de procédures administratives, comptables et financières.

F. A. A.

9 mai 2023 par