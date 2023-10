Un béninois parmi les innovateurs en matière de relations publiques

Kwame SENOU, fondateur et administrateur général du groupe THOP, (The Holding Opinion and Public) basé en Côte d’Ivoire, fait partie des 25 lauréats de la 9e édition du classement des innovateurs en matière de relations publiques de PRovoke Média. Il est le seul noir africain qui reçoit cette distinction en 2023.

Un béninois parmi les lauréats de la 9e édition du classement des innovateurs en matière de relations publiques de PRovoke Média. Il s’agit de Kwame SENOU, fondateur et administrateur général du groupe THOP, (The Holding Opinion and Public) basé en Côte d’Ivoire. Il fait partie des 25 innovateurs désignés pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Selon les chiffres, 56% des innovateurs de l’édition 2023 du classement des innovateurs en matière de relations publiques, sont des femmes. La liste est à nouveau diversifiée, avec 32% de personnes de couleurs, dont 12% de noirs, apprend-on des statistiques de l’année 2023. Plus de la moitié (56 %) de la cohorte provient d’une agence, et 44 % sont des praticiens internes, et Kwame SENOU émerge du classement comme le seul noir africain.

Le lauréat officicie dans l’Environnement, le Social, la Gouvernance (ESG) ainsi que dans le Développement Durable. A travers ses productions, il entend montrer la voie à de milliers de décideurs africains pour passer du discours à l’action sur tous les aspects de la diversité de l’équité et de l’inclusion, à la fois dans le monde de la communication et dans la société de façon générale. Le groupe THOP dont il est le propriétaire, détient les agences Opinion & Public BCW, Gazelle Touch et MPA Digital. Il est également partenaire de multinationales comme BCW, Edelman, PROI Worldwide. « Je suis aux côtés d’innovateurs remarquables qui relèvent les défis du secteur des relations publiques, avec ingéniosité et créativité pour apporter des changements significatifs à un moment où ils sont plus nécessaires que jamais. Cette distinction est le fruit des efforts conjugués de l’ensemble de mes collègues au sein du THOP, mais aussi de nos partenaires qui nous font confiance en Afrique francophone », a-t-il confié après sa distinction.

Avant cette distinction de PRovoke Média, Kwame SENOU a déjà à son actif, un palmarès très riche. En 2017, il est sélectionné par le Département d’Etat américain pour le Global Entrepreneurship Summit. Le Président du Groupe THOP fait également partie, la même année, du Top 30 des Professionnels Africains de la Communication désignés par Africa Communications Week. C’est l’un des jeunes leaders d’Afrique francophone choisis par la présidence togolaise pour échanger avec Jack MA en 2019.

En 2021, il décroche 1 trophée bronze en Relations Médias aux Pitcher Awards de la Creativity Week Africa. Au cours de la même année, il gagne dans la Catégorie Relation Médias au SABRE Awards Africa. L’année suivante, Kwame SENOU triple la cagnotte aux Pitcher Awards avec 3 trophées à savoir 1 Bronze et 1 Argent en Relations Media ; 1 Argent en Utilisation d’influenceurs.

