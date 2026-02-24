mardi, 24 février 2026 -

Drame dans l’Ouémé

Un bébé retrouvé égorgé dans une chambre




A Tchonvi Gbakpodji, dans la commune de Sèmè-Podji, un bébé de moins d’un an a été retrouvé égorgé dans une chambre.

La découverte macabre a été faite, jeudi 23 février 2026, à Tchonvi Gbakpodi, commune de Sèmè-Podji. Une nourrice a laissé son bébé de moins d’un an dans la chambre pour effectuer un achat au bord de la voie.

A son retour, la nourrice retrouve son bébé égorgé dans la chambre.

Un couteau a été retrouvé à proximité du corps. Selon les informations rapportées par Frissons radio, l’auteur présumé aurait pris la fuite.

Une enquête a été ouverte.

24 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




