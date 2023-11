Un bébé et sa maman tués dans un accident ce jeudi

Une collision entre un bus de transport en commun et un véhicule a fait deux morts dans l’après-midi de ce jeudi 16 novembre 2023 à Kassakou, une localité de la commune de Kandi, département de l’Alibori. Le bilan fait état de 02 morts.

Accident mortel dans l’après-midi de ce jeudi 16 novembre 2023. Une mère et son bébé ont été tués des suites d’une collision entre un bus de transport en commun, et un véhicule. Le drame a lieu à la hauteur du CEG de Kassakou. Le bus à l’origine de l’accident selon les témoins du drame, revenait du Niger avec des passagers à son bord. Outre le bébé et sa maman qui y ont perdu la vie, plusieurs autres blessés ont été enregistrés.

