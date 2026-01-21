Un bâtiment ravagé, d’importants dégâts matériels enregistrés

L’un des bâtiments du Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD-Borgou), a pris feu dans l’après-midi de ce mardi 20 janvier 2026. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés, mais le bilan humain reste à déterminer.

Incendie au CHUD-Borgou ce mardi 20 janvier. Les flammes selon Fraternité, se sont déclarées dans l’un des bâtiments de l’établissement de santé, et se sont propagées. Les secours, aussitôt alertés se sont dépêchés sur les lieux pour circonscrire le feu et limiter les dégâts.

Une équipe de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), s’est également rendue sur les lieux pour des vérifications.

F. A. A.

21 janvier 2026 par ,