Un bâtiment parti en fumée à Bohicon ‎

Un incendie, alimenté par du carburant de contrebande, a entièrement ravagé, samedi 7 février 2026, un bâtiment et d’importants stocks d’essence au carrefour Dako dans la ville de Bohicon.

‎Un bâtiment sis en face de la station-service SGB To à Bohicon a brûlé dans la journée du samedi 7 février 2025. Le feu s’est rapidement propagé avec la présence de plus de six barils de "kpayo" (essence de contrebande).

‎Une épaisse colonne de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde.

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, épaulés par les agents de la Police républicaine, a permis de sécuriser un périmètre de sécurité et d’empêcher les flammes de gagner les commerces et habitations adjacents.

‎Il n’y a pas eu de perte en vies humaines ni de blessés. Mais d’importants dégâts ont été enregistrés.

‎Le bâtiment touché a été réduit en cendres, emportant avec lui de nombreux effets personnels et des marchandises.

Si le pire a été évité, ce nouvel incendie remet en lumière les risques persistants liés au stockage informel de produits inflammables en zone urbaine.

