dimanche, 8 février 2026 -

444 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Dégâts de l’essence de contrebande

Un bâtiment parti en fumée à Bohicon ‎




Un incendie, alimenté par du carburant de contrebande, a entièrement ravagé, samedi 7 février 2026, un bâtiment et d’importants stocks d’essence au carrefour Dako dans la ville de Bohicon.

‎Un bâtiment sis en face de la station-service SGB To à Bohicon a brûlé dans la journée du samedi 7 février 2025. Le feu s’est rapidement propagé avec la présence de plus de six barils de "kpayo" (essence de contrebande).

‎Une épaisse colonne de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde.

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, épaulés par les agents de la Police républicaine, a permis de sécuriser un périmètre de sécurité et d’empêcher les flammes de gagner les commerces et habitations adjacents.

‎Il n’y a pas eu de perte en vies humaines ni de blessés. Mais d’importants dégâts ont été enregistrés.

‎Le bâtiment touché a été réduit en cendres, emportant avec lui de nombreux effets personnels et des marchandises.

Si le pire a été évité, ce nouvel incendie remet en lumière les risques persistants liés au stockage informel de produits inflammables en zone urbaine.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 février 2026 par Marc Mensah




Baobab Express identifie la victime décédée


5 février 2026 par Marc Mensah
La compagnie Baobab Express a annoncé l’identité de la victime décédée (…)
Lire la suite

1 bus de Baobab Express brûlé, 1 mort et des blessés


5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express a été (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 (…)
Lire la suite

Décès de Dr Emmanuel Sèdegan


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Dr Emmanuel Sèdegan est passé de vie à trépas. L’annonce de son (…)
Lire la suite

L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants créée


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, une Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants (…)
Lire la suite

Ce que Les béninois souhaitent voir Patrice Talon faire après son départ


27 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A la veille de son départ du Palais de la Marina en 2016, Boni Yayi (…)
Lire la suite

Un camion de coton renversé sur l’axe Kalalé-Nikki


18 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un camion transportant plusieurs tonnes de coton s’est renversé, (…)
Lire la suite

Un contrôle douanier occasionne 1 mort et des blessés à Sèmè-Podji


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération de lutte contre la fraude a tourné au drame, jeudi 15 (…)
Lire la suite

Un expatrié rattrapé par une reconnaissance de dette de plus de 3 (…)


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un commerçant de nationalité indienne demande l’annulation d’une (…)
Lire la suite

Un père de famille décède dans un accident ce 1er janvier


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un père de famille a perdu la vie dans un accident de la circulation ce (…)
Lire la suite

426 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat de l’arrondissement de Péhunco a procédé, le mercredi (…)
Lire la suite

Les jeudi 8 et vendredi 9 janvier déclarés fériés chômés et payés


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En raison de la fête du Vodun, grand rendez-vous annuel et culturel (…)
Lire la suite

Deux jeunes élèves béninois lauréats du Grand Prix du Récit Francophone


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’AVF – Association pour la Valorisation de la Francophonie annonce (…)
Lire la suite

Un gardien poursuivi pour avoir filmé une jeune femme presque nue à son (…)


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 30 décembre 2025, la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Un nouveau-né retrouvé mort dans un bas-fond à Guéma


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre (…)
Lire la suite

VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le (…)
Lire la suite

Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Lire la suite

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires