Un banquier en détention pour détournement

David Sègbégnon Hounga en service à Nsia Bank Bénin n’est plus libre de ses mouvements. Il est mis sous mandat de dépôt le lundi 16 décembre au terme de son audition par le Procureur Spécial près la CRIET (Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme).

Il est reproché au nouveau pensionnaire de la prison civile de Cotonou d’avoir retiré frauduleusement le montant de 12 millions de francs CFA du compte d’un client de la banque dont il a en charge la gestion. Gardé à vue à la BEF pour un montant de 9 millions FCFA, il sera incarcéré pour le vol de 12 millions FCFA.

Du moins, c’est ce que révèlent les enquêtes pour l’instant. Les investigations se poursuivent.

Le dossier est renvoyé dans un mois où David Sègbégnon Hounga et ses éventuels complices seront jugés.

Selon les informations, le mis en cause n’est pas à son premier forfait. Il y a cinq ans, il avait dérobé la somme de 61 millions FCFA dans une Agence de distribution des produits GSM. Une information disponible sur Internet que malheureusement le service des Ressources Humaines de la Nsia Bank n’ont pas pris en compte lors de son recrutement.

Paul Tonon

17 décembre 2019 par