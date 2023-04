Un avocat stagiaire risque 5 ans de prison

Un avocat stagiaire et un faux protocole de la Cour suprême risquent 5 ans de prison ferme dans une affaire de trafic d’influence et escroquerie. Leur audience a eu lieu ce lundi 17 avril 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme.

Une affaire impliquant un avocat stagiaire et un faux protocole de la Cour suprême devant la Criet. Ils sont poursuivis pour trafic d’influence et escroquerie. Les accusés ont pris des millions de FCFA chez un Chinois afin de mener des démarches pour la libération de son épouse. Cette dernière est poursuivie pour une affaire de « trafic international de drogue à haut risque ». Dans ce dossier, trois autres personnes dont le chauffeur du Chinois ont été aussi déposées en prison.

Le ministère public a requis ce lundi 17 avril, contre l’avocat stagiaire, le faux protocole de la Cour suprême et un autre accusé, 5 ans de prison ferme et un million de FCFA d’amende pour « trafic passif d’influence ». Il a aussi requis 5 ans de prison dont 3 fermes et 500.000 FCFA d’amende contre les deux autres accusés pour complicité de trafic passif d’influence. Le verdict est attendu pour le 8 mai 2023.

A.Ayosso

