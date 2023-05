Un atelier des planificateurs sur la planification communautaire ouvert à Cotonou

Mamadou KONATE, conseiller politique à la CEDEAO a ouvert dans la matinée de ce lundi 08 mai 2023, un atelier des planificateurs sur la planification communautaire. Les experts présents à ces assises vont examiner au cours des travaux, le manuel de planification et de suivi-évaluation développé par l’organisation sous régionale, avec l’appui de la GIZ.

Revisiter la vision 2050, examiner le cadre communautaire de planification stratégique, les objectifs stratégiques et aligner ces différents objectifs avec ceux au niveau global de développement et au niveau continental, ainsi que la Vision/Agenda 2063 de l’Union africaine, sont entre autres les objectifs d’un atelier organisé par la Commission de la CEDEAO ce lundi 08 mai à Cotonou. Selon le représentant de la Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, ces assises seront l’occasion pour les experts en planification, « de discuter et de s’accorder sur ce qu’il y a lieu de faire pour atteindre le succès, utiliser les ressources de façon rationnelle, et faire en sorte que la programmation soit cohérente et le suivi-évaluation, effectif et efficient ». L’autre volet important de cette rencontre selon Raouf SALAMI, repose sur le manuel de planification et de suivi-évaluation développé par la CEDEAO avec l’appui de la GIZ.

Franck-Emery MONGBE, représentant de la GIZ à cet atelier, a rappelé la vision 2050 de la CEDEAO, élaborée pour permettre à la communauté de se projeter dans l’avenir, de définir les orientations à suivre, les objectifs à atteindre et les défis à relever. Il s’agit selon lui, d’un « recueil d’aspirations communautaires qui permet une déclinaison dans le cadre de référence pour la mise en place de politiques stratégiques des programmes de développement économique et social tel que le Cadre stratégique communautaire 2023-2027 ». Il n’a pas manqué d’évoquer le document de priorité de l’équipe statutaire actuelle de la Commission, les objectifs stratégiques 4×4, et enfin, le manuel de planification de suivi-évaluation.

L’harmonisation de l’appropriation de tous ces documents par toutes les parties prenantes selon le gestionnaire de projet du Projet de développement organisationnel appuyant la Commission de la CEDEAO, est essentielle pour garantir une coordination efficace des politiques, des programmes de développement de la communauté. « Cela permettra un meilleur alignement conceptuel de la vision et des rôles joués par chaque acteur ou partie prenante dans les 04 prochaines années en suivant les priorités établies par le président de la CEDEAO », a-t-il expliqué. L’atelier selon Franck-Emery MONGBE, est un pas important pour une compréhension commune de l’articulation des documents stratégiques de la CEDEAO, et peut-être un pas de plus vers l’atteinte de ses objectifs, des priorités de l’organisation pour un développement économique et social durable et équitable.

Procédant à l’ouverture des travaux, le conseiller politique de la CEDEAO a félicité les experts pour leur participation aux travaux. Pour Mamadou KONATE, l’importance de l’atelier n’est plus à démontrer au regard des documents qui seront examinés. Il a invité les participants à s’impliquer afin que les objectifs fixés puissent être atteints.

L’atelier des planificateurs sur la planification communautaire ouvert ce lundi 08 mai, s’achève le vendredi 12 mai prochain.

F. A. A.

