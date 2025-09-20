Un atelier de formation des journalistes s’ouvre lundi à Cotonou

Un atelier de formation des journalistes s’ouvre le lundi 22 septembre 2025 à Cotonou. L’initiative qui s’inscrit dans le cadre d’une convention entre la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), la Fondation Hirondelle mandatée par France Médias Monde et Radio France Internationale (RFI), vise à renforcer les capacités des professionnels des médias pour un traitement rigoureux, éthique et équilibré de l’information électorale pendant la période électorale.

Dans le cadre des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026, suivies de l’élection présidentielle prévue pour le 12 avril (1er tour) et du scrutin de 2e tour prévu pour le 10 mai 2026, le renforcement des capacités des journalistes s’impose, en vue d’un meilleur traitement de l’information. La HAAC, appuyée par France Médias Monde et Radio France Internationale, organise dès lundi 22 septembre prochain, une session de formation en leur intention.

Ladite session selon les services de communications de la HAAC, marque le lancement d’un cycle de deux formations de cinq jours, organisées en deux groupes de 12 journalistes chacun, tous issus des radios partenaires de RFI au Bénin. Au total, 24 professionnels des médias, dont la majorité (22) vient de l’intérieur du pays, bénéficieront de cette initiative.

Des thématiques importantes telles que les obligations juridiques et déontologiques en période électorale ; les enjeux de la désinformation et des fake news ; la couverture de la campagne, des journées électorales et de l’annonce des résultats ; la sécurité des journalistes sur le terrain, ainsi que le contentieux électoral seront abordées au cours de la session qui sera animée par Magali Lagrange, journaliste au service Afrique de RFI.

Les participants à cette session de formation bénéficieront également d’une présentation générale du cadre juridique, des étapes du processus électoral et des objectifs journalistiques en contexte électoral.

Selon une publication de la HAAC, le programme mettra l’accent sur les ateliers pratiques, allant de la production de micros-trottoirs à la simulation de la couverture d’un meeting politique, en passant par des exercices interactifs d’interviews et de débats. « Chaque journée abordera une phase clé du processus électoral, avec une attention particulière portée au respect du pluralisme, à l’équilibre des temps de parole, à la parole des femmes et des jeunes, et à la responsabilité sociale du journaliste », renseigne la publication.

F. A. A.

20 septembre 2025 par ,