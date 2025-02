Un artiste chanteur gospel s’en est allé

Le monde du Showbiz béninois vient une fois encore d’être éprouvé par le départ pour la félicité éternelle de Esaïe Odah, un artiste chanteur de musique gospel. Il a tiré sa révérence ce vendredi au 7 février 2025.

L’artiste chanteur a eu un malaise dans la soirée du jeudi 6 février, mais conduit d’urgence à l’hôpital pour des soins, il n’a pas survécu.

Le regretté est connu pour ses titres, Le Pardon, Le Fruit de l’esprit, Couronne céleste, et plusieurs autres titres. Sa disparition vient en rajouter à la liste d’artistes décédés en ce début d’année (Prouda, Sèmèvo, Willy Mignon, et autres).

8 février 2025 par ,