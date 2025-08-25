Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les efforts du Bénin dans le domaine de la gouvernance et le secteur privé. Un accord a été avancé avec la présidente de la JICA en vue d’un prêt concessionnel en marge des travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

La 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique s’est tenue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama. Le Bénin y a pris une part active avec une délégation composée de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, du ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman, et des cadres des ministères des Affaires étrangères et de l’économie et des finances.

Représentant le chef de l’Etat à cette rencontre internationale de haut niveau, la vice-présidente de la République a participé, aux côtés de plusieurs autres chefs d’Etat africains, des dirigeants japonais et représentants des organisations internationales, aux séances plénières.

En marge des travaux qui ont porté sur le renforcement des partenariats économiques, la résilience sanitaire et la transformation structurelle de l’Afrique, Mariam Chabi Talata a rencontré plusieurs personnalités. Il s’agit notamment du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, de la directrice générale de l’OIM, et la présidente de la JICA.

Selon une publication du gouvernement, avec cette dernière, un accord a été avancé en vue d’un prêt concessionnel d’environ 50 millions de dollars, en cofinancement avec la Banque africaine de développement (BAD), et destiné à soutenir la gouvernance économique et le secteur privé.

Une autre rencontre avec le vice-président de Toyota Tsusho Corporation lui a permis d’échanger sur les opportunités d’investissement. La vice-présidente de la République n’a pas manqué de visiter le Pavillon du Bénin dans l’espace d’exposition d’Osaka ; lequel met en valeur les richesses économiques, culturelles et touristiques du Bénin.

