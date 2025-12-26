Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton

Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la police après une intervention des riverains.

Un homme a été interpellé dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 décembre 2025 pour une tentative de vol de mouton dans le village de Tanta, arrondissement d’Adjan, commune de Zè.

Selon les informations recueillies, l’individu, apprenti maçon de profession, a quitté Sékou aux environs d’une heure du matin à moto. Il s’est introduit discrètement dans la concession d’un cultivateur où il a réussi à s’emparer d’un mouton.

Mais sa fuite a été de courte durée. Alerté par des bruits suspects, un voisin en éveil a surpris le voleur et donné l’alerte. Tentant de se dégager, le suspect a opposé une vive résistance avant d’être maîtrisé par les riverains accourus sur les lieux.

Conduit au commissariat d’Adjan, il a été soumis à une fouille. Les agents ont découvert dans son sac une clé passe-partout, laissant supposer des agissements répétés.

Selon la Police, une enquête a été ouverte sous la direction du procureur de la République afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

M. M.

