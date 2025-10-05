Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), a condamné un apprenti fondeur de 22 ans à 10 ans de prison pour viol sur mineure de 12 ans.

Alors qu’elle se rendait à l’église aux environs de 20 heures, une fille de 12 ans a été interceptée par un jeune qu’il considérait comme un grand frère du quartier.

Le jeune homme de 22 ans, apprenti fondeur de profession, conduit sa victime dans un bâtiment inachevé. Il impose une pénétration vaginale et anale à la fille.

Les faits se sont déroulés le 12 mai 2024 à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon une récente publication de l’Institut National de la Femme (INF), le présumé violeur a été jugé par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le 06 novembre 2024, le prévenu a été condamné à 10 ans de prison ferme, au paiement de 1.000.000 d’amendes ; 1.000.000 de dommages et intérêts pour la victime et 500.000 FCFA pour l’Institut National de la Femme (INF).

Contre ce jugement, le prévenu a interjeté appel.

Le 5 février 2025, la CRIET retient l’infraction d’atteintes sexuelles sur mineure moins de 13 ans contre le prévenu et le condamne à 10 ans de prison dont 7 fermes.

M. M.

5 octobre 2025 par ,