Un apprenti chauffeur meurt noyé à Adakplamè

Le corps sans vie d’un apprenti chauffeur de 22 ans a été retiré, mardi 20 juillet 2021, du fleuve Ouémé à hauteur de l’arrondissement d’Adakplamè, commune de Kétou (département du Plateau).

Un conducteur de véhicule a envoyé son apprenti chercher de l’eau pour remplir le radiateur après une panne. Après des heures d’attente, le conducteur part à la recherche de son apprenti. Une fois sur les rives du fleuve Ouémé, pas de trace de son apprenti. Le chauffeur ne retrouve que le bidon de 25 litres emporté par le jeune apprenti flottant sur l’eau. Le chauffeur donne l’alerte. Les pêcheurs qui étaient au repos non loin du fleuve se jettent à l’eau. C’est le corps inanimé du jeune apprenti chauffeur que les pêcheurs ressortent de l’eau après les recherches.

Selon les premières constatations faites par une équipe constituée des agents du commissariat de l’arrondissement et de la responsable du centre de santé d’Adakplamè, le corps ne porte aucune trace de violences, ni de lésions. La victime est morte noyée. La bordure du fleuve était glissante et le jeune homme s’est retrouvé au fond de l’eau.

Le corps sans vie de l’apprenti chauffeur de 22 ans nommé Rodolphe Dossou a été remis à son oncle pour inhumation sur instruction du procureur de la République.

Le drame est survenu, mardi 20 juillet 2021, aux environs de 14 heures, entre le village Agonlinkpahou et la localité de Agbogbomè, dans l’arrondissement d’Adakplamè .

M. M.

21 juillet 2021 par ,