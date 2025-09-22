L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes et à la circulation des biens culturels. Tous les artistes souhaitant un appui pour leurs déplacements professionnels et la diffusion internationale de leurs œuvres peuvent postuler. Les entités candidates doivent être actives dans l’industrie du Spectacle vivant : musique, théâtre, danse, humour et conte ; Cinéma et audiovisuel ; Livre et édition ; Arts visuels : photographie, peinture, sculpture et mode. Lire les conditions.

