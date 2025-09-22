lundi, 22 septembre 2025 -

Industries cultuelles

Un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes




L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes et à la circulation des biens culturels. Tous les artistes souhaitant un appui pour leurs déplacements professionnels et la diffusion internationale de leurs œuvres peuvent postuler. Les entités candidates doivent être actives dans l’industrie du Spectacle vivant : musique, théâtre, danse, humour et conte ; Cinéma et audiovisuel ; Livre et édition ; Arts visuels : photographie, peinture, sculpture et mode. Lire les conditions.

22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le Bénin brille à la New York Fashion Week


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mode béninoise a franchi un cap important en s’invitant sur l’une (…)
Lire la suite

Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays


22 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité (…)
Lire la suite

Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction (…)


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025


11 septembre 2025 par La Rédaction
Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait (…)
Lire la suite

Moov Africa et la Fondation Eya relancent leur partenariat sur WeLovEya


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Moov Africa Bénin et la Fondation Eya renforcent leur collaboration (…)
Lire la suite

L’artiste Togbé Adjos fait la promotion de Ouidah et du Bénin à Genève


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Genève accueille l’exposition "Transe de l’Arc-en-Ciel", une œuvre à la (…)
Lire la suite

Le Bénin, terre d’accueil et de mémoire des afrodescendants


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite (…)
Lire la suite

Dans les obsessions de Kossi Assou, la matière devient mémoire


22 août 2025 par La Rédaction
Le Musée d’art contemporain KIJAIN de Lomé accueille, du 8 août 2025 au (…)
Lire la suite

« Les sens de l’Ame, secret dans les mots »


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La créatrice et manager d’artistes, Aptera vient de publier une œuvre (…)
Lire la suite

Lancement officiel du FIZ ce samedi à Parakou


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie officielle de la 5ᵉ édition du Festival International (…)
Lire la suite

Abimbola lance la 7e édition du Mois de la Mode


24 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Le grand retour des masques sacrés les 2 et 3 août


19 juillet 2025 par Marc Mensah
Les 2 et 3 août 2025, la ville de Porto-Novo accueillera la deuxième (…)
Lire la suite

17 personnes retenues pour la formation en gouvernance culturelle


4 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers un communiqué en date 3 juillet 2025, l’Agence de (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo étoilée sur le Hollywood Walk of Fame


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, artiste aux multiples (…)
Lire la suite

Voici le programme des animations des places les 2 et 3 août


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo vibrera au rythme des traditions ancestrales à (…)
Lire la suite

Le Bénin expose au prestigieux Women’s Pavillon de la Fondation Cartier


28 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition Universelle Osaka 2025, trois pays (…)
Lire la suite

Kunakey Dzidu Koku et Amenounve Messan Kankoe en exposition à 2 Février


24 juin 2025 par La Rédaction
Au cœur de la dynamique artistique, une rencontre des esprits créatifs, (…)
Lire la suite

L’expo “L’anecdote des grands”, espace d’échanges entre artistes


18 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La galerie Arts Vagabonds a servi de cadre lundi 16 juin 2025, pour une (…)
Lire la suite




