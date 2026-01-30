Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra

L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans le cadre de la 12ᵉ édition du Festival des Sonorités Endogènes d’Afrique – Festival ADJRA, prévue du 03 au 08 août 2026 à Sê, dans la commune de Houéyogbé, département du Mono.

Bénéficiaire de la subvention du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC), l’association Art et Développement lance un appel à candidatures pour la 12e édition du Festival Adjra. L’appel est ouvert aux artistes et aux groupes professionnels évoluant dans les domaines suivants : musique endogène professionnelle et anse endogène professionnelle. Les artistes et groupes intéressés sont invités à soumettre un dossier complet comprenant une fiche technique, un plan de scène, une biographie de l’artiste ou du groupe, deux (2) photos de scène en haute définition, des liens vidéo de concerts ou de créations passées, des liens vers les réseaux sociaux.

Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse artdeveloppement05@gmail.com avec comme objet candidature PROGRAMMATION 12e édition FESTIVAL ADJRA 2026 – (Nom de l’artiste ou du groupe) au plus tard le 13 février 2026. À travers cette initiative, le Festival ADJRA réaffirme son engagement en faveur de la promotion des arts endogènes et offre une vitrine de choix aux artistes porteurs de l’identité culturelle africaine.

