mercredi, 1er octobre 2025 -

1072 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Carnet noir

Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé




Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est décédé le 28 septembre 2025.

La Cour constitutionnelle du Bénin est en deuil ! Le magistrat Bernard Degboe, ex conseiller de l’institution, s’est éteint à l’âge de 74 ans le dimanche 28 septembre 2025.

Né vers 1951 à Djègbadji, dans la commune de Ouidah, Bernard Degboe a connu un parcours exemplaire. D’abord greffier, il embrasse ensuite la magistrature. Sa carrière le mène à plusieurs postes de responsabilité, notamment comme directeur de cabinet au ministère du Travail et de la Fonction publique.

En 2008, il est nommé conseiller à la Cour constitutionnelle sous la présidence de Me Robert Dossou. Il sera reconduit en 2013 avec l’équipe dirigée par le professeur Théodore Holo. Son mandat s’est achevé en 2018, sous la présidence de Joseph Djogbénou.
Paix à son âme !

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




4 systèmes d’eau potable pour le Zou, l’Ouémé et le Plateau


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 1er octobre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 1er octobre 2025 sous (…)
Lire la suite

Kolokondé bientôt doté d’un centre de loisirs


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La localité de Kolokondé, dans la commune de Djougou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Le Bénin alerte sur la plateforme ‘’Pépite’’


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) met en garde les (…)
Lire la suite

Les transferts de centres de vote prolongés au 3 octobre


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Initialement prévue pour s’achever le 28 septembre, l’opération de (…)
Lire la suite

En images, la Cité financière de Cotonou


28 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Après la cité ministérielle, la cité de la défense et la cité (…)
Lire la suite

30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de (…)
Lire la suite

L’impact des transferts de footballeurs sur les paris : résultats du (…)


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les insights en matière de transferts de Fabrizio Romano et David (…)
Lire la suite

111 AME redéployés pour le compte de l’année 2025-2026


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre du réajustement des emplois de temps, 111 aspirants aux (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Un Registre des associations et fondations mis en place


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et (…)
Lire la suite

Extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement (…)
Lire la suite

Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. (…)
Lire la suite

L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester (…)
Lire la suite

Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

11,3km de nouvelles rues à asphalter dans la zone de Fidjrossè-Togbin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des travaux complémentaires d’asphaltage seront réalisés dans la zone (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 24 SEPT. 2025


24 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 24 septembre 2025, (…)
Lire la suite

4 personnes arrêtées après une attaque meurtrière à N’Dali


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine a procédé, mardi 23 septembre 2025, à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires