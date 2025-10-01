Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé

Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est décédé le 28 septembre 2025.

La Cour constitutionnelle du Bénin est en deuil ! Le magistrat Bernard Degboe, ex conseiller de l’institution, s’est éteint à l’âge de 74 ans le dimanche 28 septembre 2025.

Né vers 1951 à Djègbadji, dans la commune de Ouidah, Bernard Degboe a connu un parcours exemplaire. D’abord greffier, il embrasse ensuite la magistrature. Sa carrière le mène à plusieurs postes de responsabilité, notamment comme directeur de cabinet au ministère du Travail et de la Fonction publique.

En 2008, il est nommé conseiller à la Cour constitutionnelle sous la présidence de Me Robert Dossou. Il sera reconduit en 2013 avec l’équipe dirigée par le professeur Théodore Holo. Son mandat s’est achevé en 2018, sous la présidence de Joseph Djogbénou.

Paix à son âme !

M. M.

1er octobre 2025 par ,