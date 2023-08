Un agent jugé pour détournement de 500 millions FCFA

Un employeur poursuit un vigile devenu son homme de main pour détournement d’une somme de 500 millions FCFA. Le vigile a comparu, jeudi 27 juillet 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le patron d’une société reproche à son vigile devenu son homme de confiance chargé de faire des dépôts à la banque de n’avoir pas déposé l’intégralité des fonds.

Le vigile aurait volé 300 millions en 2017, 69 millions en 2018 et 75 millions en 2019 soit près de 500 millions en trois ans.

A la barre jeudi 27 juillet 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) le vigile n’a pas reconnu les faits mis à sa charge.

Le prévenu indique que c’est la femme du patron qui lui remet les fonds après plusieurs contrôles effectués avec le caissier et le magasinier. Il précise que le patron lui demande souvent d’effectuer des dépenses pour le compte de sa maison en construction.

Le vigile explique qu’il ne possède ni voiture, ni maison à l’exception d’une parcelle acquise à 275. 000 FCFA avec son salaire.

La Cour a demandé à l’employeur d’apporter les preuves des opérations bancaires effectuées par le vigile.

Le dossier a été renvoyé au 12 octobre 2023.

M. M.

