Société béninoise d’énergie électrique

Un agent de la SBEE sommé de rejoindre son poste




La direction générale de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE) a sommé, ce mardi 21 octobre 2025, Michel Yéhouenou, cadre administratif à la direction commerciale et de la clientèle, de rejoindre son poste sous peine d’être considéré comme démissionnaire.

Michel Yéhouenou, cadre administratif à la direction commerciale et de la clientèle de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE) est sommé de regagner son poste au plus grand tard le lundi 27 octobre 2025 à 8 heures.

Passé ce délai, l’agent sera considéré comme démissionnaire et radié des effectifs de la SBEE, averti la direction générale dans un communiqué en date du 21 octobre.

L’agent en question a abandonné son poste depuis le 13 octobre 2025.

Marina HOUENOU (Stag)

22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




