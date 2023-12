Un agent de banque condamné à 7 ans de prison pour vol

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, lundi 18 décembre 2023, un agent de banque à 07 ans de prison ferme et à payer 160 800 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts à la banque.

En détention depuis le 09 juillet 2019 pour vol d’argent du compte bancaire de plusieurs clients dont un mort, un agent de la Banque BOA Bénin a été reconnu coupable de « fausse attestation, vol de numéraire et blanchiment » par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). C’est à l’audience du lundi 18 décembre 2023.

L’agent de banque a soustrait 53 millions de FCFA à travers l’émission de faux ordres de virement. Au total neuf faux ordres de virement ont été émis. Le pot-aux-roses a été découvert lorsque l’agent indélicat a soustrait de l’argent du compte bancaire d’un mort. Le fils du défunt a signalé le vol aux responsables de la banque.

A la barre, le prévenu a reconnu les faits.

Le Ministère public a requis 5 ans de prison ferme contre l’agent de banque.

La Cour a requalifié les faits et condamné le prévenu à 07 ans de prison ferme et au paiement de 160 800 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts à la banque.

L’agent retourne en prison pour purger deux (2) ans et sept (7) mois puisqu’il est en détention depuis juillet 2019.

