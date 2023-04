Un agent de Asky poursuivi devant la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné mardi 25 avril 2023, le dossier d’un ancien agent de Asky, une compagnie de voyage. Le mis en cause est poursuivi pour une affaire de fraude de billets de voyage dont les préjudices sont estimés à 10 millions de francs CFA.

Le dossier d’un ex agent de Asky devant les juges de la CRIET. Le mis en cause est poursuivi pour « abus de confiance et fausses attestation ». Il lui est reproché d’avoir frauduleusement soustrait de l’argent à des clients et de faire porter la responsabilité à la compagnie. L’agence de voyage selon sa représentation à l’audience ce jour explique que le prévenu émet des billets pour des clients et les faisait annuler le même jour et empoche les sous. Elle fait savoir que l’agent émet également des billets fictifs aux clients et c’est arrivé à l’aéroport qu’on constate que les billets détenus par les clients ne sont pas valables. Le préjudice en termes de francs CFA est estimé à 10 millions de francs CFA. Ce montant selon la représentation de Asky pourrait être porté à 35 millions de francs CFA si l’agence de voyage considérait tous les cas de fraude.

A la barre, l’accusé a reconnu en partie les faits mis à sa charge mais conteste le montant des préjudices. Il estime les préjudices à l’entreprise à 5,6 millions de francs CFA. L’accusé selon Banouto a expliqué aux juges de la juridiction spéciale que c’est lui-même qui paie de sa poche les compléments des frais de billets des clients après que les billets de réservation prennent de la valeur par rapport au prix départ annoncé aux usagers. Il a payé 1,3 millions de FCFA à la compagnie de voyage Asky lors du procès. Sa défense a demandé à la Cour que le rapport de l’audit qui justifie les 10 millions de préjudices soit produit. La demande a été acceptée et le procès renvoyé au 23 mai prochain.

