Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook

Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte Facebook Amour Bankolé a été interpellé.

L’activiste Amour Bankolé, devenu visible ces dernières semaines pour ses publications jugées provocatrices, a été placé en garde à vue pour incitation à la rébellion.

Dans un message largement partagé, il avait appelé les militaires à renverser l’ordre établi. « Je tiens à avertir les soldats qu’il est temps maintenant de prendre le pouvoir, trop c’est trop », écrivait-il dans un post qui a rapidement attiré l’attention des autorités.

Les services de sécurité, déjà en alerte face à un climat social tendu, ont procédé à son interpellation. Selon des sources proches du dossier, l’affaire illustre la frontière sensible entre liberté d’expression et responsabilité citoyenne, dans un contexte politique où les discours en ligne sont scrutés de près.

Bankolé Amiur Arcade O. sera présenté dans les prochains jours au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

M. M.

16 novembre 2025