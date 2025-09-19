Un accord de coopération entre UP-R et RN

Après les partis Bloc républicain (BR) et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’Union progressiste le renouveau (UP-R) pourrait signer un accord de coopération avec la Renaissance nationale (RN) de Claudine Afiavi Prudencio. Le sujet était au cœur d’une séance d’échanges entre une délégation de la Haute direction politique de l’UP-R et des responsables de la RN ce jeudi 18 septembre 2025.

L’Union progressiste le renouveau et la Renaissance nationale envisagent de conjuguer leurs efforts pour mieux quadriller le terrain politique lors des élections générales de 2026 au Bénin. Une délégation de la RN conduite par le vice-président, Cyrille DJIKUI, a rencontré à cet effet, la Haute direction politique de l’UP-R. Cette rencontre stratégique a été l’occasion pour les deux partis de discuter des défis majeurs relatifs aux élections générales de 2026, et du renforcement du paysage politique national. Les actes officiels de la coopération entre les deux partis seront posés les jours à venir.

Cette visite des responsales de la RN au siège de l’UP-R selon Augustin AHOUANVOEBLA, prouve une fois encore qu’au Bénin, les partis politiques en dépit des contradictions, trouvent toujours le moyen de se mettre ensemble quand il s’agit de grand sujets.

« Nous faisons partie de la même famille politique ; nous avons un bilan commun à défendre, et nous avons les échéances qui viennent. Nous sommes d’accord, nous allons conjuguer nos efforts. Nous irons en rangs dispersés, nous allons avoir des structures communes », a déclaré Cyrille DJIKUI, chef délégation de la RN.

F. A. A.

19 septembre 2025 par ,