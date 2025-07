Un accord d’exemption de visa signé entre le Bénin et la Serbie

Les officiels béninois qui désirent voyager en direction de la Serbie peuvent s’y rendre facilement, et sans visa. Un accord d’exemption mutuelle de visa est signé ce mardi 29 juillet 2025, entre les ministres béninois et serbe des Affaires étrangères.

Marko DJURIĆ, chef de la diplomatie de Serbie a été reçu lors d’une visite à Cotonou, par son homologue béninois, Olushegun Adjadi BAKARI. Les deux personnalités ont examiné au cours d’une audience, les relations de coopération entre le Bénin et la Serbie, et les possibilités de leur renforcement dans plusieurs domaines, notamment la défense, la sécurité, le tourisme, le sport, et l’éducation.

Un accord d’exemption mutuelle de visa est signé au cours de cette visite du ministre serbe des Affaires étrangères au Bénin. Cet accord selon le ministère des Affaires étrangères, permet aux détenteurs de passeport diplomatique et aux officiels de se rendre sans visa, dans l’un ou l’autre des deux pays.

Au terme du tête-à-tête, les deux ministres ont animé un point de presse au cours duquel Marko DJURIĆ a salué le développement du Bénin, son hospitalité, le leadership du chef de l’Etat Patrice TALON. Annonçant des opportunités de bourses pour les étudiants béninois dans son pays, il a également formulé le vœu que les étudiants serbes viennent étudier et travailler au Bénin.

Marko DJURIĆ, est le premier chef de la diplomatie de Serbie à visiter le Bénin.

F. A. A.

29 juillet 2025 par ,