Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad

Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies à New York, les deux pays ont signé, mercredi 24 septembre 2025, un accord d’exemption de visa.

Grâce à un accord d’exemption de visa, les ressortissants du Bénin et du Tchad peuvent circuler librement entre les deux territoires. L’accord a été conclu entre le Ministre d’Etat tchadien en charge des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et le chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Adjadi Bakari. Cet engagement marque une étape majeure dans le rapprochement entre les deux nations.

Au-delà de cette mesure facilitant la mobilité, les discussions entre les deux ministres ont porté sur des sujets d’intérêt commun pour le renforcement de la coopération bilatérale.

Dans cette dynamique, le Tchad a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade au Bénin, qui viendra remplacer le Consulat général. De son côté, le Bénin prévoit installer une représentation diplomatique à N’Djaména.

A.A.A

25 septembre 2025 par ,