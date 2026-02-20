vendredi, 20 février 2026 -

Production et transformation à grande échelle de la viande

Un abattoir ultra moderne inauguré à Kandi




Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, a procédé, jeudi 19 février 2026, à l’inauguration officielle d’un abattoir moderne à Kandi dans le département de l’Alibori.

La commune de Kandi dispose désormais d’un abattoir moderne. Il est implanté au sein du complexe agro-industriel Houezrewoueke, spécialisé dans la production et la commercialisation de viande d’âne et de petits et gros ruminants.

Doté d’une capacité annuelle estimée à 400 000 têtes, soit entre 500 et 1 000 têtes par jour, l’abattoir ambitionne de répondre aux standards modernes de transformation et de conservation de la viande.

Le site comprend une zone de production animale dédiée à l’alimentation et au suivi sanitaire des animaux avant abattage ; une unité moderne d’abattage intégrant l’ensemble de la chaîne d’opérations, de l’abattage à l’emballage en passant par la découpe et le stockage en chambres froides ; et une unité de production de biogaz, destinée à fournir de l’énergie et de l’engrais organique, garantissant une approche durable et respectueuse de l’environnement.

Pour le ministre Gaston Cossi Dossouhoui, cette infrastructure constitue un véritable levier de développement pour l’Alibori. Il a invité les cadres techniques et les autorités locales à soutenir activement le promoteur.

Selon le promoteur Narcisse Demagnon, le centre accompagnera aussi les lycées techniques agricoles, les universités et les établissements de formation.
Les autorités locales ont salué une initiative structurante pour l’économie départementale. Le maire de Kandi, Osseni Saka Zinatou, a exprimé sa satisfaction face à l’implantation de cette infrastructure appelée à créer des emplois et à améliorer les revenus des acteurs de la filière.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




