Un Schéma directeur pour optimiser les réseaux de distribution au Bénin

Le Bénin pourra disposer d’un Schéma directeur des postes sources haute tension/moyenne tension et des réseaux moyenne tension du Bénin à l’horizon 2040. La décision a été prise ce mercredi 21 mai 2025 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le diagnostic des réseaux électriques du Bénin, réalisé en 2024, a mis en évidence plusieurs défis nécessitant des ajustements stratégiques et techniques. Dans ce cadre, il a été demandé à une structure spécialisée de proposer à la Société béninoise d’Energie électrique (SBEE), des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d’électricité au Bénin, en cohérence avec les objectifs nationaux d’électrification.

Lesdites études permettront d’une part d’optimiser les investissements en priorisant leur rentabilité économique et technique afin d’éviter les surcoûts liés à des infrastructures mal dimensionnées ou redondantes ; d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité en corrigeant les insuffisances liées aux surcharges fréquentes, aux pertes techniques élevées et à la qualité de service qui reste perfectible ; d’anticiper les besoins énergétiques futurs face à une croissance démographique et économique rapide et de prévoir des infrastructures capables d’accueillir les charges futures, notamment pour l’électrification rurale et le développement des zones industrielles et péri-urbaines, etc.

Selon le gouvernement, ces études aideront d’autre part à :

– moderniser les réseaux et accélérer la transition énergétique en standardisant progressivement les réseaux à une tension uniforme de 20 kV pour améliorer leur efficacité, leur fiabilité et réduire les coûts d’investissement et de maintenance ;

– mettre en œuvre une politique d’enfouissement des réseaux dans les zones urbaines denses, en débutant par Cotonou, afin de réduire les risques climatiques et d’améliorer l’esthétique urbaine ;

– conduire un processus de transfert de compétences vers les ingénieurs de la SBEE, incluant une formation à l’utilisation de l’outil de planification installé et aux méthodes de planification des réseaux ;

– accroître l’autonomie de la SBEE dans la gestion des projets d’infrastructures électriques, réduisant ainsi la dépendance à l’expertise étrangère.

Le Conseil a alors marqué son accord en vue de la contractualisation avec ce prestataire qualifié, à charge pour le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines de superviser la mise en œuvre du projet et de veiller à l’intégration des résultats des études dans les futurs plans d’investissement de la SBEE. A cet effet, une attention particulière sera accordée aux travaux d’urgence prévus sur la période 2025-2028, précise le communiqué du Conseil des ministres.

