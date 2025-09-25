Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et fondations. La décision a été prise ce mercredi 24 septembre 2025, lors de la session ordinaire du Conseil des ministres.

Un Registre des associations et fondations mis en place. Ceci, conformément aux dispositions de la loi n° 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025. La décision a été prise ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

Ledit Registre selon le communiqué du gouvernement, va recevoir les déclarations d’existence, les inscriptions modificatives concernant les associations et fondations ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. L’inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle les associations et fondations qui seraient créées postérieurement à la loi sus évoquée, ne peuvent avoir d’existence juridique, précise le communiqué du gouvernement. Sa mise en place détaille le Conseil des ministres, est d’une importance capitale car, il est destiné à recevoir les déclarations d’existence, les décisions administratives ou judicaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclarations d’existence. « S’y ajoutent, les déclarations d’inscription de tous changements survenus dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d’inscription de toutes autres modifications des statuts ainsi que les décisions de reconnaissance d’utilité publique ou leur retrait », renseigne le communiqué qui précise par ailleurs que, les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l’autorisation d’exercice au Bénin y seront mentionnées. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d’exercice indiquant notamment, l’origine des ressources, l’état d’exécution des activités et programmes. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites, lit-on dans le communiqué du gouvernement.

