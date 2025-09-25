jeudi, 25 septembre 2025 -

601 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Organisations non gouvernementales

Un Registre des associations et fondations mis en place




Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et fondations. La décision a été prise ce mercredi 24 septembre 2025, lors de la session ordinaire du Conseil des ministres.

Un Registre des associations et fondations mis en place. Ceci, conformément aux dispositions de la loi n° 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025. La décision a été prise ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.
Ledit Registre selon le communiqué du gouvernement, va recevoir les déclarations d’existence, les inscriptions modificatives concernant les associations et fondations ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. L’inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle les associations et fondations qui seraient créées postérieurement à la loi sus évoquée, ne peuvent avoir d’existence juridique, précise le communiqué du gouvernement. Sa mise en place détaille le Conseil des ministres, est d’une importance capitale car, il est destiné à recevoir les déclarations d’existence, les décisions administratives ou judicaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclarations d’existence. « S’y ajoutent, les déclarations d’inscription de tous changements survenus dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d’inscription de toutes autres modifications des statuts ainsi que les décisions de reconnaissance d’utilité publique ou leur retrait », renseigne le communiqué qui précise par ailleurs que, les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l’autorisation d’exercice au Bénin y seront mentionnées. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d’exercice indiquant notamment, l’origine des ressources, l’état d’exécution des activités et programmes. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites, lit-on dans le communiqué du gouvernement.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement (…)
Lire la suite

Lancement de la Lettre de voiture électronique internationale


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du (…)
Lire la suite

Accord d’exemption de visa entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Exemption mutuelle de visa pour les citoyens des des Emirats Arabes (…)
Lire la suite

Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Lancement de la phase 3 du microcrédit Alafia


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 24 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

Recrutement de 221 agents spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a annoncé ce mercredi 24 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

4 personnes arrêtées après une attaque meurtrière à N’Dali


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine a procédé, mardi 23 septembre 2025, à (…)
Lire la suite

Un Cadre de facilitation des projets nationaux instauré dans les communes


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Patrice Talon, président de la République du Bénin, a instauré le 03 (…)
Lire la suite

Descente de P. Talon sur le chantier de construction du siège du Parlement


24 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans l’après-midi de ce mardi 23 septembre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

2 individus interpellés pour trafic de munitions


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération conjointe de la Police républicaine et de la Douane (…)
Lire la suite

Maximilien Olympio nommé coordonnateur de la cellule juridique


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers un décret N˚2025-535 du 11 septembre 2025, le Chef de l’Etat, (…)
Lire la suite

Fin de mission pour l’ambassadrice Paulette Adjovi Yèkpè


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère béninois des Affaires étrangères a rappelé la diplomate (…)
Lire la suite

Plus de 20 000 ménages reçoivent les premiers transferts monétaires


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP), (…)
Lire la suite

Appel à projets pour la construction d’entrepôts et espaces de stockage


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers un communiqué en date du 22 septembre 2025, le ministre du (…)
Lire la suite

Un symbole de la ville de Ouidah démoli


22 septembre 2025 par Marc Mensah
L’ouvrage ornemental qu’on appelait « la Porte d’entrée » de la ville (…)
Lire la suite

L’Etat recrute 117 agents contractuels


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du renforcement des capacités en personnel du ministère (…)
Lire la suite

Le cinquantenaire de la CEDEAO au cœur des échanges entre KEREKOU et (…)


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur Amadou DIONGUE, représentant résident de la Commission de (…)
Lire la suite

PADeM-Bénin alerte sur l’aide de l’Etat de la presse


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi des finances pour l’année 2026, transmis par le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires