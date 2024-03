Un Registre des Béninois de l’étranger prévu

Un Registre est prévu pour les Béninois vivant hors du territoire. L’annonce a été faite, mercredi 27 mars 2024, en Conseil des ministres.

Le gouvernement du Bénin a prévu de mettre en place un système favorisant le recensement de nos compatriotes vivant hors du pays afin de constituer le « Registre des Béninois de l’étranger ». C’est dans la perspective de l’amélioration de la qualité des services consulaires offerts aux Béninois de l’étranger, dans un contexte de digitalisation croissante.

« Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin qui prévoit en son article 4 que « un numéro personnel d’identification NPI est attribué à toute personne physique de nationalité béninoise inscrite sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l’étranger », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 27 mars 2024.

La finalité est de permettre aux Béninois qui y sont inscrits de demander à l’Etat de leur assurer la jouissance de leurs droits de Béninois vivant à l’étranger.

C’est pour fixer les conditions et modalités d’enregistrement que le présent décret est adopté. Il prescrit que l’inscription au registre est gratuite et individuelle. Elle peut être faite par tout compatriote vivant à l’étranger au profit de son conjoint de nationalité béninoise ou de ses enfants mineurs. Elle est obligatoire pour bénéficier de la protection consulaire et des services délivrés par le réseau diplomatique et consulaire du Bénin.

Autrement dit, le Registre sert de base pour l’émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l’étranger par les Représentations diplomatiques et consulaires.

En fonction du lieu de résidence, tout Béninois de l’étranger est rattaché à une circonscription consulaire. Les données personnelles sont collectées et traitées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

A terme, l’opération permettra de créer les conditions d’une meilleure contribution de la diaspora aux efforts du développement du pays, a renseigné le communiqué du Conseil des ministres.

M. M.

27 mars 2024 par ,