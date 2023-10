Un Nigérien jugé pour détention de tramadol

Un individu de nationalité nigérienne a été jugé la semaine écoulée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est poursuivi pour exercice illégal de pharmacie.

A la barre, l’accusé a déclaré que les plaquettes de tramadol retrouvées chez lui servent à des besoins personnels. A l’en croire, c’est à cause du boulot qu’il fait parfois usage de ce médicament. Ce qui, justifie-t-il, lui permet de veiller la nuit.

Ses propos ont été étayés par son avocat qui a plaidé pour sa libération pure et simple.

Le ministère public requiert une peine de 03 mois de prison ferme contre lui. Le délibéré est renvoyé au 30 novembre prochain.

