Un Nigérien condamné à 5 ans de prison et des millions FCFA d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans un dossier de vente de médicaments falsifiés jeudi 04 avril 2024. L’accusé, un citoyen de nationalité nigérienne, a écopé d’une peine de 05 ans de prison et 66 millions de francs CFA d’amende.

Prison ferme et des millions de francs CFA d’amende pour un Nigérien poursuivi pour vente de médicaments falsifiés à la CRIET. Selon les faits rappelés par le ministère public lors des réquisitions, une importante quantité de médicaments contrefaits a été retrouvée dans l’arrière d’une boutique de vente de matériels électriques. La boutique selon le substitut du procureur spécial, appartient à l’accusé. La quantité de médicaments falsifiés qui y a été découverts selon le magistrat, est estimée à 1095 Kg. En plus des faux médicaments, une somme de 42 millions de francs CFA a été également retrouvée lors de la perquisition.

Le Nigérien reconnu coupable de « trafic de médicaments et blanchiment de capitaux » a été fixé sur son sort jeudi dernier.

Le ministère public avait requis à son encontre, une peine de 07 ans de prison et la confiscation de la somme saisie.

La Cour dans son verdict a décidé de le condamner à 05 ans de prison ferme, et une amende de 66 millions de francs CFA.

Deux autres jeunes poursuivis dans le même dossier ont été relaxés au bénéfice de doute. Il s’agit de vendeurs ambulants interpellés à Cotonou, et grâce à qui le Nigérien, principal accusé, a été interpellé.

8 avril 2024 par ,