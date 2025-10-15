mercredi, 15 octobre 2025 -

1582 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Un Marocain et un Yéménite poursuivis à la CRIET pour terrorisme




Un ressortissant marocain et un citoyen originaire du Yéménite ont comparu ce lundi 13 octobre 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( CRIET). Les deux mis en cause ont été placés en détention préventive depuis juillet 2025 après leur arrestation sur une plage de Cotonou.

Ils sont en prison depuis le 10 juillet 2025. Eux, ce sont deux ressortissants étrangers : un Marocain et un Yéménite. À l’ouverture de l’audience ce lundi 13 octobre 2025 devant la chambre correctionnelle de la CRIET, les deux hommes aux prénoms de Mohamed et Abdelkamed ont été traduits devant Cour.

Dans sa déposition, le prévenu originaire du Maroc a déclaré à la Cour qu’il est agriculteur et qu’il a fui son pays pour échapper à un cartel de drogue qui opérait dans son village. Selon lui, il a fui son village au Maroc pour échapper au cartel qui lui a proposé de cultiver dans son champ de la Marijuana. Il a déclaré avoir fait la Mauritanie avant de se retrouver au Bénin. Le prévenu affirme qu’il n’est pas un djihadiste.

Quant à son coprévenu, un homme originaire du Yémen, il affirme avoir fui son pays d’origine en raison de la guerre civile. Il précise qu’il a séjourné en Algérie puis au Niger avant de se retrouver à Cotonou au Bénin. Il ne se reconnaît pas dans les faits mis à sa charge par le parquet spécial de la CRIET.

Après leur déposition, c’est autour de leur avocat, Me Adiss Salami de plaider pour leur libération. Selon l’avocat, ses clients ne sont pas des terroristes. Il s’agirait plutôt de gens qui avaient fui leurs pays pour se retrouver en exil au Bénin. L’avocat a indiqué que les deux présumés djihadistes passaient leur journée dans une mosquée et le soir venu, ils dormaient dans une gare routière. L’homme de droit a affirmé qu’ils ont été interpellés vers 21 heures un soir de juillet 2025 sur la plage de Fidjrossè à Cotonou par la police républicaine. Il a plaidé pour leur libération, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Le ministère public requiert l’incompétence

Le ministère public représenté par le quatrième substitut du procureur spécial près la CRIET a requis l’incompétence de la chambre correctionnelle de la CRIET. Il a demandé à la Cour de renvoyer le parquet spécial à mieux se pourvoir en raison de ce que les faits reprochés aux deux prévenus sont de nature criminelle. Le juge a renvoyé le délibéré du dossier au lundi 27 octobre 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




La comédienne « mémé propriétaire » décédée


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
Lire la suite

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Deux terroristes neutralisés, armes de guerre et munitions saisies


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mardi 7 octobre 2025 à Dangazi, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite

Un commissariat de police inauguré à Bouca


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires (…)
Lire la suite

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Interpol arrête 260 cyberescrocs de 14 pays dont le Bénin


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure dénommée Contender 3.0, l’Interpol (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

Plus d’une tonne de chanvre indien saisie à Savè


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé à la saisie d’une importante quantité (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

2 jeunes condamnés pour vol de fer sur des poteaux de la SBEE


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a jugé, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la (…)


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires