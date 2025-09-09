Un Lycée Scientifique d’Excellence en construction à Porto-Novo

Le gouvernement béninois prévoit la construction du Lycée Scientifique d’Excellence de Porto-Novo. C’est l’un des projets phares du gouvernement de Patrice Talon en cours de réalisation grâce au soutien de l’Arabie Saoudite.

Un Lycée Scientifique d’Excellence spécialisé essentiellement dans les sciences, la technologie et la technique sera bientôt érigé dans les locaux du Lycée Béhanzin à Porto-Novo. « Nous voulons qu’il soit vraiment une référence à l’échelle de l’Afrique. Ce Lycée doit mobiliser tous les efforts pour que ce soit vraiment le joyau de l’excellence du Bénin dans le domaine de la science et de la technologie », a déclaré Zul Kifl Salami, chargé de mission du Chef de l’Etat lors d’une visite sur le site.

Le nouveau Lycée Scientifique d’Excellence comprendra entre autres des bâtiments modernes, amphithéâtres, laboratoires mais également des résidences. « On doit tout faire pour que ce projet réussisse, pour l’honneur de la coopération entre l’Arabie saoudite et le Bénin », a affirmé le ministre d’Etat, Zul Kifl Salami.

Une coopération stratégique avec l’Arabie Saoudite

Le projet est cofinancé par le gouvernement béninois et le Fonds saoudien pour le développement, à hauteur de 40 millions de dollars. « Nous sommes très contents de faire cette visite, à l’endroit où il y aura le Lycée scientifique. (...) On va bientôt lancer l’appel d’offres consultants et les nouveaux étudiants auront de nouveaux souvenirs dans un bel endroit comme le nouveau Lycée scientifique », a indiqué Abdulraham Alharbi, directeur des Opérations du Fonds saoudien.

Au-delà de l’éducation, le Fonds saoudien pour le développement intervient également dans d’autres secteurs stratégiques au Bénin. « Nous avons comme premier projet le programme de fourniture d’eau. (…). Deux communes sont identifiées pour en bénéficier : Grand-Popo et Possotomé », informe Zul Kifl Salami.

Le secteur énergétique n’est pas en reste. Un autre projet majeur, financé à hauteur de 50 millions de dollars (plus de 30 milliards de FCFA), est également en cours. « Il y a des communes du Nord qui sont identifiées, et les études sont déjà engagées », a-t-il précisé.

Ce lycée d’excellence et les projets connexes témoignent de la volonté du président Patrice Talon de moderniser le Bénin à travers des infrastructures éducatives et socio-économiques solides. « C’est lui le cerveau qui réfléchit à ce qu’il y a de plus beau pour le Bénin », a ajouté le chargé de mission du Chef de l’Etat.

