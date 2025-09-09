mardi, 9 septembre 2025 -

1016 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Infrastructures éducatives

Un Lycée Scientifique d’Excellence en construction à Porto-Novo




Le gouvernement béninois prévoit la construction du Lycée Scientifique d’Excellence de Porto-Novo. C’est l’un des projets phares du gouvernement de Patrice Talon en cours de réalisation grâce au soutien de l’Arabie Saoudite.

Un Lycée Scientifique d’Excellence spécialisé essentiellement dans les sciences, la technologie et la technique sera bientôt érigé dans les locaux du Lycée Béhanzin à Porto-Novo. « Nous voulons qu’il soit vraiment une référence à l’échelle de l’Afrique. Ce Lycée doit mobiliser tous les efforts pour que ce soit vraiment le joyau de l’excellence du Bénin dans le domaine de la science et de la technologie », a déclaré Zul Kifl Salami, chargé de mission du Chef de l’Etat lors d’une visite sur le site.

Le nouveau Lycée Scientifique d’Excellence comprendra entre autres des bâtiments modernes, amphithéâtres, laboratoires mais également des résidences. « On doit tout faire pour que ce projet réussisse, pour l’honneur de la coopération entre l’Arabie saoudite et le Bénin », a affirmé le ministre d’Etat, Zul Kifl Salami.

Une coopération stratégique avec l’Arabie Saoudite

Le projet est cofinancé par le gouvernement béninois et le Fonds saoudien pour le développement, à hauteur de 40 millions de dollars. « Nous sommes très contents de faire cette visite, à l’endroit où il y aura le Lycée scientifique. (...) On va bientôt lancer l’appel d’offres consultants et les nouveaux étudiants auront de nouveaux souvenirs dans un bel endroit comme le nouveau Lycée scientifique », a indiqué Abdulraham Alharbi, directeur des Opérations du Fonds saoudien.

Au-delà de l’éducation, le Fonds saoudien pour le développement intervient également dans d’autres secteurs stratégiques au Bénin. « Nous avons comme premier projet le programme de fourniture d’eau. (…). Deux communes sont identifiées pour en bénéficier : Grand-Popo et Possotomé », informe Zul Kifl Salami.

Le secteur énergétique n’est pas en reste. Un autre projet majeur, financé à hauteur de 50 millions de dollars (plus de 30 milliards de FCFA), est également en cours. « Il y a des communes du Nord qui sont identifiées, et les études sont déjà engagées », a-t-il précisé.

Ce lycée d’excellence et les projets connexes témoignent de la volonté du président Patrice Talon de moderniser le Bénin à travers des infrastructures éducatives et socio-économiques solides. « C’est lui le cerveau qui réfléchit à ce qu’il y a de plus beau pour le Bénin », a ajouté le chargé de mission du Chef de l’Etat.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




‘’Romuald Wadagni sera le patron du Bénin’’ (Gaston Zossou)


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce mardi 9 septembre 2025, l’ancien ministre et actuel Directeur (…)
Lire la suite

156 formulaires de parrainage délivrés par la CENA


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus (…)
Lire la suite

Les Collines se mobilisent pour Wadagni


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

"Rien n’est gagné d’avance", prévient le gouvernement


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni


4 septembre 2025 par Marc Mensah
La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite

Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les ministres du gouvernement de Patrice Talon sont de retour à leur (…)
Lire la suite

La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires