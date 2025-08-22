Un Jackpot exceptionnel de 26,4 millions FCFA ce vendredi !

La Loterie Nationale du Bénin SA vous invite à une occasion exceptionnelle ce vendredi 22 août 2025 ! Le PMU ALR vous propose un Jackpot incroyable de vingt-six millions quatre-cent neuf mille deux-cent quatre-vingt-et-un mille (26 409 281) FCFA pour le Quinté dans l’ordre. C’est l’occasion rêvée de tenter votre chance et de changer votre vie !

Amateurs de courses de chevaux, c’est le moment idéal pour peaufiner vos pronostics. Pour remporter ce montant faramineux, il vous suffit de sélectionner les cinq premiers chevaux à franchir la ligne d’arrivée, dans l’ordre exact. La mise de départ est accessible, à partir de seulement 300 FCFA, dans l’un de nos centres de jeux partenaires.

Que vous soyez un nouveau joueur ou un passionné aguerri, préparez-vous à vivre des moments d’adrénaline au cœur des courses de chevaux. Suivez l’évolution des compétitions, vibrez au rythme des sabots sur la piste et pourquoi pas, rentrez chez vous avec un large sourire et un pactole à la hauteur de vos rêves.

Ne laissez pas passer cette chance unique ! Jouez au Quinté et tentez de devenir millionnaire. Rendez-vous ce vendredi pour une journée qui pourrait marquer le début d’une nouvelle aventure pour vous !

Source : LNB

