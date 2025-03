Un Iftar économique en l’honneur des hommes d’affaires à Cotonou

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, a organisé un Iftar économique à l’occasion du mois de Ramadan en l’honneur des hommes d’affaires béninois, des dirigeants et représentants d’entreprises commerciales. L’événement s’est tenu le vendredi 21 mars 2025 à la résidence du chef de mission à Cotonou.

Une trentaine de chefs d’entreprises, directeurs de sociétés et représentants d’institutions économiques telles que l’Union des hommes d’affaires, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI Bénin), l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx Bénin), la Zone industrielle (GDIZ) et le Port de Cotonou (PAC), ainsi que des entreprises agricoles, pétrolières et technologiques, ont participé à l’Iftar organisé vendredi dernier à la résidence de l’Ambassadeur des Emirats arabes unis à Cotonou.

Cette réception de rupture de jeûne a été une occasion pour Son Excellence l’Ambassadeur de mettre en avant les relations économiques privilégiées entre les Émirats arabes unis et le Bénin, ainsi que les moyens de les développer dans divers secteurs. Il a également souligné les opportunités d’investissement et commerciales qu’offre son pays aux investisseurs du monde entier, y compris les Béninois.

SEM. Mohammed Saeed Al Kaabi a invité ses hôtes à profiter du climat des affaires et de l’environnement attractif des investissements aux Émirats, qui se distingue par des garanties, des incitations et des réglementations favorisant la réussite et l’épanouissement des projets économiques.

Lors de la rencontre, une brochure contenant un QR code a été distribuée aux participants afin de les informer sur la campagne "Investir aux Émirats", une vision nationale ambitieuse visant à attirer des investissements internationaux dans un cadre économique et financier flexible, innovant et durable.

À la fin de l’Iftar, les participants ont exprimé leur gratitude à l’Ambassadeur des Émirats arabes unis pour cette initiative enrichissante, soulignant son importance pour le développement et le renforcement des relations exceptionnelles entre les deux pays et la promotion d’un partenariat mutuellement bénéfique.

22 mars 2025 par