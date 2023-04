Un Hollandais jugé à la CRIET

Arrêté le 15 février 2023 à l’aéroport de Cotonou, un ressortissant de la Hollande était devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), mardi 18 avril 2023. Le dossier a été mis en délibéré et renvoyé à une date ultérieure à la suite des réquisitions et plaidoirie.

15 ans de prison ferme et dix (10) millions d’amende. C’est la réquisition du procureur près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) à l’encontre de Sol Jeffrey, un ressortissant de la Hollande poursuivi pour des faits de « trafic international de drogue à haut risque ». Le prévenu a été interpellé le 15 février 2023 à l’aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en possession d’un sac à main contenant de la cocaïne dissimulée dans des paquets de chocolat, a rapporté Librexpress. Il a été ensuite placé en détention préventive.

A la barre, le mardi 18 avril 2023, Sol Jeffrey, le ressortissant de la Hollande a confié à une interprète sollicitée par la cour qu’il est venu au Bénin pour signer des documents d’héritage sur invitation d’une dame rencontrée sur internet.

Selon la Cour, le prévenu serait membre d’un vaste réseau de trafic de drogue qui a été arrêté sur renseignement.

Le prévenu souffrirait de schizophrénie, selon son avocat, Me Nadine Dossou Sakponou qui a plaidé la clémence de la Cour. L’avocat a demandé également l’extradition de Sol Jeffrey vers la Hollande, son pays d’origine pour se faire soigner en cas de condamnation.

Le dossier a été mis en délibéré et renvoyé à une date ultérieure à la suite des réquisitions et plaidoirie.

Sol Jeffrey retournent en prison en attendant le délibéré.

