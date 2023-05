Un Guinéen fait une crise après le but de Vinicius

Le but de l’ouverture du score de Vinicius Jr contre Manchester City mardi dernier lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions a été fatale pour un jeune fan guinéen des Sky Blues.

Alors qu’on jouait la 36e minute au Santiago Bernabéu, Vini a ouvert le score pour les Madrilènes sur une lourde frappe du pied droit. Ederson, le gardien de Manchester City n’a pu rien faire pour éviter le but.

Si c’était le cas, le gardien brésilien aurait éviter la mort tragique d’un fan guinéen qui a fait une crise cardiaque jusque après le but de Vinicius. D’après les témoignages de ses amis, le jeune se portait bien avant l’ouverture du score du Real Madrid.

« Je me souviendrai que ce match RÉAL-CITY était le dernier que tu as suivi. Que tu voulais voir Man City le remporter et que le but de Vinicus t’a donné le coup de grâce ! Je me souviendrai de ta crise, de la façon dont tes amis t’ont tenu la langue pour t’éviter de nous quitter hélas tu agonisais sans attendre celui de Kevin DEBRYUNE. Qu’Allah ait pitié de ton âme parce que tu es si jeune, si innocent, si passionné. Va en paix Mamady ! », a posté l’un de ses amis pour lui rendre hommage.

Malheureusement pour lui, Manchester City a fini par égaliser à la 67e minute également sur une jolie frappe de Kevin De Bruyne.

Manchester City et le Real Madrid se départageront mercredi prochain lors du match retour à l’Etihad Stadium.

J.S

11 mai 2023 par ,