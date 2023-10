Un Guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires

Le ‘’Guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires’’ élaboré par le journaliste et consultant média, Georges Amlon grâce au programme PALIRED de Social Watch Bénin et Transparency international a été présenté aux professionnels des médias, mardi 03 octobre 2023.

Présenter le contenu du ‘’Guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires’’ aux professionnels des médias et recueillir leurs recommandations avant son édition. Tel est l’objectif atelier de vulgarisation organisé par Social Watch Bénin, mardi 03 octobre 2023, à la Maison des médias à Cotonou.

Le document élaboré à l’initiative de Social Watch Bénin à travers le Projet d’Appui à la Lutte contre l’impunité et au renforcement de l’État de droit (PALIRED) au Bénin sera vulgarisé également à Bohicon et à Parakou après l’étape de Cotonou. L’objectif est qu’il réponde aux « aspirations des professionnels des médias qui s’intéressent au chroniques judiciaires », selon Ali Mora Lafia Coordinateur du PALIRED.

Pour Georges Amlon, le journaliste et consultant média qui a élaboré le ‘’Guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires’’, aussi bien les professionnels des médias que les citoyens doivent s’approprier le contenu du document pour « prendre connaissance du fonctionnement de la justice au Bénin ».

Le consultant a présenté durant plus d’une 1h30 mn les grandes 5 orientations sur lesquelles repose le contenu du document. Il s’agit du droit positif béninois ; les attributions et spécificités des Cours et tribunaux ; le personnel judiciaire et son rôle ; le déroulé d’un procès et la couverture d’une affaire en justice.

L’ossature du ‘’Guide pour la couverture médiatique des procédures judiciaires’’ repose sur 5 questions. Qu’est-ce qu’une procédure judiciaire ? Devant quelles instances se déroule-t-elle ? Quels sont les différents acteurs de la procédure judiciaire et quel est leur rôle ? Quelle place et quel rôle pour les médias dans une procédure judiciaire ? Comment le professionnel des médias peut-il couvrir au mieux une procédure judiciaire ?

Une séance de questions-réponses a mis fin aux travaux de l’atelier.

