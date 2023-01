Un Festival des arts Vodun pour des pèlerinages au Bénin

A l’occasion de la fête des religions endogènes, 30ème édition, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a annoncé l’institution d’un Festival des arts Vodun. L’annonce a été faite à la plage de Ouidah, lieu des manifestations officielles de la 30ème édition de la fête des religions endogènes, devant une importante délégation gouvernementale, des personnalités politiques et administratives, des autorités traditionnelles et religieuses, des milliers de touristes venus de plusieurs pays notamment de la France de l’Israël, des États-Unis.

Les prochaines éditions de la fête nationale des religions endogènes célébrée chaque 10 janvier se dérouleront avec le Festival des arts Vodun. C’est l’un des projets du gouvernement du président Patrice Talon qui entend faire du Bénin le siège du pèlerinage mondial Vodun à l’image de la Mecque. L’annonce a été faite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, mardi 10 janvier à la plage de Ouidah, lieu des manifestations officielles de la 30ème édition de la fête des religions endogènes.

« Si le Vodun reste un sujet de fascination et d’interrogations pour des millions de curieux à travers le monde, il suscite chez les chercheurs les travaux scientifiques, chez les cinéastes des films de toutes sortes, chez les plasticiens un art reconnaissable et chez les musiciens, des rythmes et mélodies identifiables entre mille autres. C’est pour cela que nous pensons accompagner désormais la célébration du 10 janvier du festival des arts vodun. Notre pays veut ainsi assumer pleinement sa vocation de la Mecque du vodun, pour y faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants », a indiqué Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Il faut préciser que plusieurs tableaux culturels et culturels des Zangbetos et Egungun, des divinités Gambada, Yaoïtcha, Vodun Mami Dan, Sakpata-Djèhossou, Tchampana, Tagban, etc ont été présentés aux personnalités politiques et administratives, autorités traditionnelles et religieuses et aux milliers de touristes venus de plusieurs pays notamment de la France de l’Israël, des États-Unis à l’occasion de cette 30è édition de la fête des religions endogènes.

Marc MENSAH

11 janvier 2023 par ,