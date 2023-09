Un Dialogue Constructif pour l’Amélioration des Services

Un échange entre les associations de consommateurs du Bénin et MTN Bénin a eu lieu le jeudi 17 Août dernier, et cette rencontre a été un pas positif vers une meilleure compréhension des besoins et des attentes des clients.

Dans un effort continu pour renforcer les liens entre les entreprises et leurs clients, une rencontre significative a eu lieu récemment entre les associations de consommateurs du Bénin et MTN Bénin, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications du pays. Cette session d’échanges a été l’occasion de discuter ouvertement des préoccupations des consommateurs, présenter les nouvelles initiatives et renforcer la collaboration pour une meilleure expérience client.

La séance a été inaugurée par Monsieur Philippe GOABGA, Directeur de la Régulation, des Affaires Juridiques et des Relations Publiques, qui agissait en tant que représentant de la Directrice Générale de MTN Bénin. Celui-ci a notamment mis en exergue l’engagement de l’entreprise sur la transparence et la communication ouverte avec les parties prenantes.

Lors de cette rencontre, des intervenants clés de MTN Bénin ont partagé des informations essentielles avec les représentants des associations de consommateurs. Tout d’abord, M. Sylvain Owolabi, du département de la technologie, a présenté un aperçu détaillé de la couverture du réseau de MTN. Il a souligné les progrès réalisés dans l’expansion du réseau et a évoqué les efforts continus pour garantir une connectivité robuste et fiable à travers le pays.

La seconde présentation a été dirigée par M. Alain Bossou du département du Service Client (Customer Experience and Services (CES)). Il a mis en lumière les réalisations et innovations récentes de MTN Bénin. Ces présentations ont fourni un aperçu détaillé des efforts de l’entreprise pour améliorer l’expérience globale des consommateurs.

Un autre point de la réunion a été la mise en évidence des initiatives ESG (Environnement, Social, Gouvernance) auxquelles MTN Bénin s’engage. L’entreprise a montré son engagement envers le développement durable, en prenant en compte les préoccupations environnementales et sociales de la communauté.

La rencontre a offert une opportunité précieuse pour les membres des associations de consommateurs de partager leurs requêtes, leurs plaintes et leurs suggestions directement avec les représentants de MTN Bénin. Les questions soulevées ont été variées, allant de la qualité des services à la tarification en passant par l’accessibilité et la disponibilité de l’information. MTN Bénin a écouté attentivement ces retours, démontrant son engagement à prendre en compte les préoccupations de ses clients et à améliorer continuellement ses services. Les requêtes ont été minutieusement répertoriées, et l’entreprise s’est engagée à y apporter des solutions efficaces et durables.

En conclusion, la rencontre entre les associations de consommateurs du Bénin et MTN Bénin a été un exemple éloquent de dialogue constructif entre les entreprises et leurs parties prenantes. Les discussions franches et les présentations informatives ont jeté les bases d’une collaboration plus étroite pour offrir des services de télécommunications de qualité supérieure.

