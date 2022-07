Un Comité de développement touristique créé

Mise en place d’un Comité de développement touristique.

Par décret n° 2022-359 du 20 juin 2022, le président de la République Patrice Talon a procédé à la création du Comité de développement touristique.

Le Comité de développement touristique est composé de quatre (04) membres à savoir : le Chargé de mission au tourisme du Président de la République ; le Chargé de mission aux arts et à la culture du Président de la République ; l’Administrateur délégué de l’Agence nationale de Promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme ; le Directeur du Développement du Tourisme du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

« Le Comité de développement touristique a pour mission l’analyse, la proposition, le suivi-évaluation et l’optimisation des domaines directs et indirects relevant du développement touristique du Bénin. A ce titre, il contribue à la conception de la stratégie touristique ; collabore avec l’ensemble des parties prenantes ; traite toutes questions portant sur l’offre et la demande touristiques ; coordonne la mise en œuvre de la stratégie touristique », a indiqué l’article 2 du décret.

Le comité de développement touristique remplace le Comité de développement muséal et touristique.

15 juillet 2022