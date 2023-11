Un Comité créé pour l’autorisation des événements à l’Amazone

Le gouvernement vient de mettre en place un Comité de gestion des autorisations des événements et manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone à Cotonou.

Composé de trois membres dont deux ministres (culture et cadre de vie) et du commandant de la Garde présidentielle, le Comité de gestion des autorisations des événements et manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone a été mis en place par décret en date du 18 octobre 2023.

Le Comité est chargé de : « étudier les demandes d’organisation des événements et des manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone ; autoriser, le cas échéant, l’organisation des événements et des manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone ; faire le suivi-évaluation de l’organisation des manifestations autorisées ».

Selon le décret N°2023-522 du 18 octobre 2023, c’est le ministre en charge de la culture qui préside les travaux du Comité de gestion des autorisations des événements et manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone. Le commandant de la Garde présidentielle en assure le Secrétariat.

« Le Comité de gestion des autorisations des événements et manifestations sur l’Esplanade de l’Amazone peut, pour l’accomplissement de ses missions, faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée utile », indique l’article 5 du décret.

M. M.

13 novembre 2023 par ,